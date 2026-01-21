Detienen a 12 migrantes de Uzbekistán y Rusia en aguas de Puerto Rico

Según detalló la agencia federal en un comunicado, el pasado 13 de enero, la Guardia Costera de EE.UU. notificó a una unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, en inglés) de la CBP sobre una embarcación sospechosa que viajaba hacia el sureste, en dirección a Puerto Rico.

La embarcación mantuvo un rumbo hacia el este al sur de Puerto Rico antes de cambiar su ruta hacia la isla de Vieques.

Aproximadamente a las 20:30 (00:30 GMT) -hora local- de aquel día, dos embarcaciones de AMO detuvieron la embarcación a menos de una milla náutica (1.8 kilómetros) al sur de Vieques.

Los agentes de AMO detuvieron a ocho adultos y cuatro menores, todos sin la documentación necesaria para ingresar legalmente a Estados Unidos.

"Esta exitosa interdicción fue el resultado de la estrecha coordinación entre la Guardia Costera de Estados Unidos y nuestras Operaciones Aéreas y Marítimas", dijo Christopher Hunter, director de la División Aérea y Marítima del Caribe del CBP, en un comunicado.

"Nuestro compromiso con la seguridad de las fronteras de Estados Unidos y la prevención de operaciones de contrabando ilícito se mantiene firme", enfatizó.

Los migrantes y la embarcación fueron trasladados a la Unidad Marítima de Fajardo para su identificación y procesamiento.