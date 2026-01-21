Detienen a un español en Panamá con más de 30 requerimientos judiciales pendientes

Unas unidades de Policía del Metro "aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad española en la estación 5 de Mayo (centro de la ciudad) durante una rutina de verificación ciudadana, donde el mismo reflejó 37 oficios judiciales pendientes por diversos delitos, entre ellos estafa y apropiación indebida", según un comunicado.

El ciudadano español, de unos 66 años de edad, "fue trasladado ante las autoridades correspondientes para los trámites pertinentes", con base en la información oficial. Una fuente confirmó a EFE que los delitos, la mayoría pendientes en juzgados de paz y por cumplimiento, fueron cometidos en Panamá, donde reside legal.

La aprehensión, destaca el comunicado de la policía, "forma parte de las operaciones continuas que realiza la unidad policial en el sistema de transporte masivo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las normas".

Las operaciones policiales dentro del Metro de Panamá para exigir la identificación son frecuentes en el interior de las estaciones del tren subterráneo.

