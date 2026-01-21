Dimon (JPMorganChase) prevé un recorte de empleo en banca por la Inteligencia Artificial

Durante su participación en el Foro Económico de Davos, Dimon se ha mostrado convencido de que el sector bancario será "mucho mayor que ahora" dentro de cinco años, aunque ha admitido que el número de empleados será menor.

El banquero ha evitado mostrarse crítico con las decisiones de política económica del presidente estadounidense, Donald Trump, si bien ha señalado que no es partidario de poner aranceles, algo que no le parece "una gran idea".

También ha defendido la independencia de organismos como los bancos centrales, en referencia a la intromisión de Trump en la Reserva Federal de Estados Unidos y el enfrentamiento que mantiene con su presidente, Jerome Powell.