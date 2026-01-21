Dos mujeres detenidas en Paraguay por presuntas amenazas en redes sociales a periodista

Benítez, quien es director del diario digital de noticias judiciales El Observador, indicó en la radio ABC Cardinal que la policía llevó a cabo varios allanamientos en Asunción en el marco de una causa por presunta "amenaza de hecho punible y coacción" en su contra, que es paralela a la investigación del ataque a su vivienda.

Se presume que las detenidas están detrás de unos "perfiles falsos" en redes sociales desde los cuales se enviaron "mensajes amenazantes" contra Benítez, afirmó el periodista.

Una de las acusadas, destacó el comunicador, es una abogada que tiene dos imputaciones en el caso denominado "La Mafia de los pagarés", que presuntamente implica a empleados de la Justicia en la manipulación de causas para hacer cobros de deudas a centenares de personas, y que Benítez había denunciado en su medio de comunicación.

La segunda persona detenida es otra mujer "estrechamente vinculada" a la abogada, dijo.

El periodista instó a las autoridades a investigar si ambas personas fueron las presuntas "instigadoras del atentado" a su vivienda, ocurrido el 19 de septiembre pasado en la ciudad de Lambaré (centro), donde se registraron otros dos casos de ataques a casas de comunicadores durante los últimos meses de 2025.

Por su parte, la fiscal Ruth Benítez refirió a periodistas que en uno de los allanamientos hallaron "evidencias" como "pagarés sin fechas, firmas y montos importantes" que vincularían a la abogada detenida con causas relacionadas con "La Mafia de los pagarés".

Benítez ha realizado varias denuncias sobre dicho caso considerado un esquema de corrupción que presuntamente incluye, entre otros, a empleados de la Justicia y afectó a centenares de personas a raíz de la supuesta manipulación de causas judiciales para realizar cobros de deudas a ciudadanos que aparecían como notificados, pese a que, al parecer, no se había cumplido ese requisito.