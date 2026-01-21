EEUU anuncia que trasladará a hasta 7.000 presos del EI del noreste de Siria a Irak

"La misión de traslado comenzó con las fuerzas estadounidense transportando con éxito a 150 combatientes del EI retenidos en un centro de detención en Al Hasakah, Siria, hasta una ubicación segura en Irak", informó en un comunicado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM).

Según la nota, hasta 7.000 prisioneros de la formación yihadista podrían ser traslados a Irak como parte del proceso, que busca ayudar a garantizar su permanencia en instalaciones "seguras".

"Facilitar un traslado ordenado y seguro de los detenidos del EI es crucial para evitar una fuga, lo que podría representar una amenaza directa para Estados Unidos y para la seguridad regional", advirtió el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, en declaraciones recogida en la nota.

El anuncio se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que hasta ahora gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria.

Según lo establecido en el acuerdo, desde el lunes las tropas gubernamentales sirias han tomado el control de una serie de área hasta ahora administradas de forma autónoma por una autoproclamada autoridad liderada por kurdos y también de diversas instalaciones con decenas de miles de personas vinculadas al EI.

En medio del proceso, las FSD denunciaron repetidos ataques del bando gubernamental contra dos prisiones del EI en Al Hasakah y Al Raqa (norte), una de las cuales acabó registrando una fuga de más de un centenar de terroristas, y contra el infame campo de Al Hol, ya en manos de Damasco.