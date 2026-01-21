Egipto pone en libertad bajo fianza a un activista acusado de difundir noticias falsas

"La Fiscalía ha concluido la investigación de Ahmed Duma tras acusarlo de difundir noticias, declaraciones y rumores falsos tanto dentro como fuera del país", dijo en Facebook el abogado de derechos humanos Jaled Ali, que añadió que el activista fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 100.000 libras egipcias, unos 2.100 dólares.

El abogado del activista, Nabeh al Ganadi, confirmó en sus redes sociales la liberación, sin aportar más detalles.

Duma fue arrestado en la madrugada del lunes al martes en casa de uno de sus familiares en el barrio de Mokatam, en el sureste de El Cairo, según dijo ayer uno de sus hermanos a EFE, Mohamed Duma, en una llamada telefónica.

Según el digital independiente egipcio Mada Masr, el activista publicó recientemente un vídeo generado con inteligencia artificial en el que el preso político Mohamed Adel describía las condiciones en las que se encontraba en la cárcel y denunciaba su encarcelamiento tras haber cumplido con la condena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, Jaled Ali indicó que Duma fue interrogado sobre un informe publicado por la esposa de Adel sobre las "agresiones" que recibió su marido en la prisión de Diez de Ramadán, así como del vídeo generado con IA en el que aparece el preso político narrando el contenido de la denuncia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, de acuerdo con el abogado, también fue interrogado por haber compartido un vídeo del líder del Partido Generación Democrática, Nagi al Shehabi, en el que el político hizo una declaración contra la revolución egipcia de 2011 y que Duma comentó con la frase "28 de enero", el llamado "viernes de la ira" de la revuelta.

Ese día señalado de la revolución egipcia, cientos de miles de personas inundaron las calles del país y se produjeron choques con las fuerzas de seguridad, entre otros altercados que culminaron con la retirada de la policía y el despliegue del Ejército.

Ahmed Duma protestó contra Mubarak, el consejo militar creado posteriormente entre 2011 y 2012, y contra el depuesto presidente islamista Mohamed Mursi (2012-2013).

En agosto de 2023, el actual presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, usó su autoridad constitucional con la emisión de un decreto de indulto para algunos de los que fueron juzgados con sentencia firme, entre ellos Ahmed Duma.

Este llevaba en prisión desde 2013 por diversas causas, y en una de ellas fue sentenciado a cadena perpetua por supuestamente haber cometido "actos de violencia" en 2011 frente a la sede del Consejo de Ministros en El Cairo, aunque su condena fue conmutada a 15 años de prisión.

En 2014, fue condenado a tres años de prisión por insultar a los jueces en otro proceso y en 2015, el Tribunal de Casación de Egipto emitió una sentencia definitiva de tres años de cárcel contra Duma por manifestarse sin autorización y agredir a la policía.