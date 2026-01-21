El abogado del expresidente peruano Vizcarra pide suspender condena por problemas de salud

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional escuchó los argumentos de Siccha para pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia, dictada en noviembre pasado por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, entre los que mencionó que Vizcarra tiene arraigo laboral vigente, ha tenido un comportamiento procesal "intachable" al asistir a todas las audiencias del juicio y contaba con resguardo policial permanente por haber sido jefe de Estado.

Además, el letrado dijo que existe una "afectación a derechos fundamentales" de Vizcarra, específicamente a su derecho a la salud, debido a una "negligente actuación" de la cárcel de Barbadillo, en el que está recluido desde la lectura de la sentencia, porque no ha podido ser operado aún, a pesar de presentar un "grave" estado de salud.

Siccha mencionó un informe médico del pasado domingo donde se diagnostica hidronefrosis (retención de orina) leve en el riñón derecho e hidronefrosis severa en el riñón izquierdo, lo cual requiere una cirugía de urgencia.

Aseguró que los problemas de salud de Vizcarra empezaron el pasado 5 de enero, pero que "se ha visto agravado en su salud porque no le han dado una atención oportuna" en la prisión.

No obstante, la defensa indicó que este miércoles el exmandatario ya ha sido trasladado a una clínica particular para su intervención quirúrgica.

Los magistrados analizaron la posibilidad de otorgar a Vizcarra una detención preventiva o una comparecencia restringida, algunas de las medidas que podrán aplicar hasta que se resuelva la apelación presentada tras la sentencia de primera instancia. Sin embargo, esa decisión de la sala será informada por los jueces en los próximos días.

Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por haber recibido sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado, para otorgar la concesión de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

En la audiencia, el representante de la Fiscalía pidió que se declare infundado el pedido de la defensa porque la condena contra Vizcarra reflejó la gravedad de los hechos imputados y el alto cargo que desempeñó en el momento de los hechos, así como los principios que "fueron quebrantados en el accionar ilícito".

Hasta el día de su sentencia, Vizcarra recorría el país haciendo campaña para su partido con la expectativa de ser el candidato presidencial de su partido Perú Primero en las elecciones de este año, y gozaba de popularidad en redes sociales, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso para ejercer cargo público por 10 años.

En su lugar postula a la Presidencia su hermano Mario Vizcarra, que busca ganar los comicios para reivindicar a su hermano frente a una sentencia que él y sus seguidores califican de arbitraria e injusta.