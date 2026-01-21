El Elíseo tacha de "noticia falsa" que Macron subió los medicamentos a petición de Trump

"Se afirma que el presidente Emmanuel Macron aumentó el precio de los medicamentos. Él no fija los precios. Están regulados por la Seguridad Social y, de hecho, se han mantenido estables. Cualquiera que haya visitado una farmacia francesa lo sabe", publicó esta tarde el Elíseo en su cuenta oficial en X.

La Presidencia francesa añadió en ese mensaje una foto de Trump en formato 'gif' (imagen animada) sobre la que imprimió el rótulo "fake news".

El Elíseo respondió así a las burlas lanzadas hoy en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos por Trump contra Macron, como pulla al que el presidente francés pronunció en el mismo escenario la víspera.

El presidente francés dijo el martes en Davos que prefería el "respeto" y el "Estado de derecho" a los "matones", en lo que sonó como una alusión a la diplomacia de Trump, e instó a no "perder el tiempo en ideas descabelladas", el mismo día que el estadounidense le había amenazado con un "arancel del 200 % sobre sus vinos y champanes" si se negaba a unirse a su Junta de la Paz.

Macron había pronunciado su discurso el martes con gafas de sol debido a un problema ocular. "Lo vi ayer con esas bonitas gafas de sol... ¿Qué era eso? Pero lo vi haciéndose el duro", bromeó el presidente estadounidense desde el podio de Davos, en el que mencionó a continuación sus supuestas negociaciones para subir los precios de los medicamentos.

Trump afirmó hoy haber presionado al presidente francés respecto a un aumento de precios en medicamentos, amenazándolo con aranceles del 25 % a todas las exportaciones francesas (y del 100 % a vinos y champanes) a Estados Unidos si no aceptaba.

"Lo haré, Donald", dijo Macron, según el presidente estadounidense, que presumió de tardar una media de tres minutos en convencer a un jefe de Estado de hacer algo a lo que inicialmente se negaba.

Se da la circunstancia de que esta es la tercera vez en las ultimas semanas en las que Trump se mofa de Macron con la misma anécdota, que contó por primera vez el 19 de diciembre, repitió el 6 de enero y reiteró hoy en Davos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha puesto en su punto de mira los precios de los medicamentos en Estados Unidos, que se encuentran entre los más altos del mundo y superan los de países vecinos y de Europa.

El presidente estadounidense ha amenazado repetidamente con imponer un arancel del 100 % a todos los medicamentos patentados importados, a menos que las compañías farmacéuticas construyan plantas de producción en Estados Unidos.