El expresidente peruano Martín Vizcarra es operado con éxito de cálculos renales

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la agencia del Gobierno encargada del control y administración de las cárceles peruanas, emitió un comunicado en el que indicó que Vizcarra, de 62 años, fue intervenido quirúrgicamente en la especialidad de urología en una clínica privada de Lima.

"Luego de ello, los médicos especialistas recomendaron la hospitalización de Vizcarra para su respectiva observación y recuperación", indicó el Inpe, al agregar que la custodia del exmandatario se encuentra garantizada en todo momento por agentes penitenciarios mientras permanezca internado.

El Inpe detalló que el propio Vizcarra asumirá los gastos que se generen de la intervención y estancia hospitalaria, conforme lo establecido en el Código de Ejecución Penal, y apuntó que la atención médica de todo interno en un centro privado es evaluada previamente por la Junta Médica Penitenciaria.

Fuentes cercanas al expresidente informaron a EFE que fue intervenido a las 12:30 hora local (17:30 hora GMT) y la operación concluyó a la 13:30 (18.30 GMT).

La misma fuente precisó que en el riñón izquierdo se encontró una obstrucción de uréter, situación que amerita una nueva tomografía que determinará el tipo de intervención a realizar este jueves.

Precisamente este miércoles, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, solicitó en una audiencia pública la suspensión de la condena de 14 años de cárcel por el delito de cohecho para el exmandatario hasta que se resuelva la apelación al fallo, y debido a sus problemas de salud.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional escuchó los argumentos de Siccha para pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia y analizaron la posibilidad de otorgar a Vizcarra una detención preventiva o una comparecencia restringida, algunas de las medidas que podrán aplicar hasta que se resuelva la apelación presentada tras la sentencia de primera instancia.

La decisión de la sala será anunciada en los próximos días.

Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 a 14 años de prisión por haber recibido sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado, para otorgar la concesión de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.