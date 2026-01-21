El Festival de Sundance dirá adiós a Park City con una edición emotiva y llena de comedia

El encuentro se llevará a cabo del 22 de enero al 1 de febrero de manera presencial en Park City y Salt Lake City, (Utah) y contará con un programa en línea disponible del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 para el público de todo EE.UU.

"Todos estamos muy sensibles, tenemos tantos recuerdos maravillosos y Park City es un lugar fantástico, es como si fuera mágico, y queremos disfrutar cada minuto del festival este año", cuenta en entrevista a EFE la programadora Heidi Zwicker.

El festival de cine independiente más importante de EE.UU. se trasladará a la ciudad de Boulder, Colorado, en 2027, poniendo fin a una era que además estará marcada por el regreso de celebridades vinculadas a la historia del certamen.

Natalie Portman inició su carrera en Sundance con 'Developing' en 1995 y vuelve ahora para presentar 'The Gallerist', mientras que Ethan Hawke, habitual del festival desde 'Before Sunrise' (1995) de Richard Linklater, regresa esta vez con 'The Weight'.

Además, Olivia Colman estará presente por segundo año consecutivo con 'Wicker', una producción que también marca el regreso de Peter Dinklage ('Game of Thrones') al festival.

Directores como Gregg Araki, figura clave del movimiento New Queer Cinema y quien presentó su ópera prima 'The Living End' en 1996, estrenará la muy esperada 'I Want Your Sex', mientras que el célebre documentalista Alex Gibney llevará 'Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie'.

Pero el retorno de estas personalidades, así como la elección de los temas y las películas que marcan esta edición, no está relacionada con la emotividad que llevan en su corazón los programadores.

Según Zwicker y el también programador Basil Tsiokos, la selección basada en el sentimiento de nostalgia solo se permitió en la creación del programa Park City Legacy, que incluye proyecciones de archivo de cintas que estrenaron el festival como 'Half Nelson', de Ryan Fleck, y 'Little Miss Sunshine', de Jonathan Dayton y Valerie Faris, con motivo del 20º aniversario de ambas películas.

Este nuevo programa, también dedicado a honrar la visión y la labor de su fundador, Robert Redford, incluye 'Downhill Racer', una película que no se proyectó en Sundance pero que fue fundamental para la creación del encuentro.

"Es un filme de Robert Redford que realmente inspiró su aprecio y dedicación por el cine independiente. Así que eso se siente como una culminación muy especial para el viernes, como un verdadero homenaje a los inicios de nuestro legado", cuenta Tsiokos.

El equipo de programadores del festival, formado por unos 12 integrantes, trabaja para ofrecer un programa diverso que explora temáticas que van desde política y sociedad hasta tecnología, medio ambiente y ficción.

Aunque la diversidad de temas se mantiene este año entre los 90 largometrajes seleccionados, el humor y el romance se destacan con particular fuerza.

"Los festivales no siempre tienen muchos títulos divertidos, así que me siento muy bien al respecto", cuenta Zwicker. "La gente necesita reír en estos tiempos", añade Tsiokos.

Algunos títulos destacados en comedia son 'Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass', de David Wain, sobre una mujer que viaja a Hollywood a hacer valer el acuerdo de "pase sexual con celebridades" con su prometido, quien ya lo usó; o la comedia de humor negro 'The Musical', de Gillese Bonilla, sobre un dramaturgo frustrado y profesor de teatro de secundaria que descubre que su exnovia ha comenzado a salir con su némesis, el director de la escuela.

En cuanto a romance, 'Carousel', protagonizada por Chris Pine y Jenny Slate, muestra una historia de amor entre adultos que se reencuentran después de años, mientras que 'Leviticus', de Adrian Chiarella, mezcla horror con una historia de relación desde una perspectiva romántica.

Como cada año Sundance vuelve a abrir espacio para voces hispanas y latinoamericanas con propuestas que combinan historias personales y enfoques creativos.

Entre ellas destacan 'American Pachuco: The Legend of Luis Valdez', que narra la vida de Luis Valdez, director considerado como el padre del teatro chicano y su legado en el teatro y el cine, o 'They Dream', de William David Caballero, que usa animación para contar la historia de su familia puertorriqueña en Carolina del Norte.

"Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y del tipo de atención que podemos atraer hacia determinadas películas. Por eso nos lo tomamos muy en serio. Queremos ayudar a amplificar las voces de nuestros artistas. Algunas de nuestras películas serán películas que generarán debate de forma intencionada. Y eso nos encanta", apunta Tsiokos.

El programa también incluye la película mexicana 'The Huntress', de Suzanne Andrews Correa y protagonizada por Adriana Paz, sobre la violencia hacia las mujeres en la ciudad fronteriza Juárez.