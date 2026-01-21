El impacto de Harry en el sur de Europa: un fallecido en Grecia y evacuados en Italia

Grecia sufrió este miércoles un fuerte temporal de lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados que causaron la muerte de una persona y provocaron importantes inundaciones en varias zonas de Atenas.

El temporal ha puesto en alerta roja la mayor parte del país y se cobró este miércoles la vida de un guardacosta en el pueblo costero de Paralio Astros, en la península del Peloponeso (sur).

El hombre había acudido con sus colegas al puerto del pueblo para ayudar a asegurar los barcos en el muelle para que no se los llevara o los hundiera el fuerte oleaje, informó el ministro de Asuntos Marítimos de Grecia, Vasilis Kikilias.

Aún se desconoce si murió ahogado o por un posible impacto en la cabeza contra las rocas sumergidas en la base del muelle.

En Atenas, dos estaciones del metro tuvieron que cerrar tras ser inundadas, mientras que en los suburbios de Glyfada, Voula y Vouliagmeni, situados a unos 14 kilómetros al este del centro de la capital, varias calles se convirtieron en ríos que arrastraron coches e inundaron sótanos y tiendas.

Los Bomberos recibieron unas 190 llamadas solo en la región capitalina de Ática para drenar espacios internos inundados o trasladar árboles caídos por el viento.

Protección Civil había enviado desde la mañana avisos de emergencia a los residentes de la Ática (centro), la isla de Eubea, la región de Beocia (centro) y el Peloponeso (sur), instándoles a "reducir sus desplazamientos" a los mínimos posibles.

En el Peloponeso, donde los vientos son especialmente fuertes, se cancelaron varias conexiones de tren.

Ática, el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte han activado la alerta roja.

Importantes inundaciones se registraron también en la región de Corinto, situada unos 80 kilómetros al suroeste de Atenas, y especialmente en Korfos, un poblado costero de 300 habitantes, que se ha visto totalmente anegado.

En Grecia central, las fuertes nevadas han dejado varios pueblos en las montañas incomunicados, mientras que también se vistieron de blanco los alrededores de Salónica (norte), la segunda ciudad del país, sin que se reportaran mayores problemas.

Mientras, en Italia la evacuación de decenas de familias y el cierre de colegios en varias provincias del sur del país, que mantiene en alerta roja zonas de Calabria, Sicilia y Cerdeña.

Los avisos de máximo nivel permanecen activos en varios lugares de estas tres regiones, donde las lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora han dejado inundaciones y dañado las infraestructuras.

La isla de Sicilia es una de las regiones más golpeadas por el temporal, con más de 200 personas evacuadas y daños en la red ferroviaria.

En la región de Calabria, la situación es particularmente crítica en Catanzaro, donde el barrio costero de Lido ha quedado anegado por agua y arena, mientras que en las Islas Eolias, el archipiélago continúa incomunicado por cuarto día consecutivo debido al mal tiempo y el mar.

Por otro lado, en Cerdeña, pese a que la borrasca ha comenzado a remitir, se mantiene una vigilancia estrecha sobre presas y ríos para prevenir desbordamientos, especialmente en las inmediaciones de Cagliari, donde un centenar de personas permanecen evacuadas de forma preventiva.

Por su parte, Portugal vive una jornada de lluvias, especialmente intensas en la costa norte, y nieve en los puntos más elevados como preludio de la borrasca Ingrid a partir de mañana, que puede ocasionar olas de hasta 15 metros de altura.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene en nivel amarillo los distritos lusos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto, Setúbal y Viana do Castelo por el fuerte oleaje, que deberá pasar al nivel naranja en las próximas horas.

En paralelo, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo y Vila Real están en aviso amarillo por la caída de nieve.

El paso de la depresión Ingrid se espera para la tarde del jueves y dejará lluvia intensa, granizo y tormentas eléctricas al tiempo que se prevé nieve por encima de los 800 metros, una cota que podría bajar a los 600 metros entre el viernes y el sábado.

En España catorce regiones están en alerta por nieve, lluvia, vientos, aludes y temporal marítimo. Entre ellas, Galicia (norte del país) se encuentra en nivel rojo con peligro extraordinario por mala mar, con olas de hasta 9 metros.

Asturias, Cantabria -en el tercio norte peninsular- y las islas Baleares están en nivel naranja (riesgo importante) por temporal marítimo.