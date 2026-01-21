El noreste de Siria registra desplazamientos y violaciones del nuevo alto el fuego

Las tropas gubernamentales han enviado refuerzos con armamento pesado a la carretera M4, que se ha convertido en la divisoria entre los territorios en manos de ambos bandos, mientras que han tenido lugar varias "violaciones" del pacto en diferentes puntos, informó este miércoles el Observatorio Sirio de Derechos Humanos en un comunicado.

Las partes anunciaron anoche un nuevo cese de hostilidades, después de que en los últimos días se produjeran enfrentamientos y asaltos a cárceles del Estado Islámico (EI) durante el traspaso de territorio kurdosirio a las manos de Damasco, en virtud de otro frágil acuerdo firmado el domingo.

"Decenas de aldeas de mayoría kurda han caído bajo el control de las fuerzas del Ministerio de Defensa y de milicias locales, desde la aldea de Abu Sarra hasta Sarin. Todos los pueblos a la altura y al sur de la carretera M4, un trama de unos 40 kilómetros, han sido capturadas", aseguró el Observatorio en su nota.

El alto el fuego estipula un periodo de cuatro días para que las FSD decidan un plan de integración para la provincia nororiental de Al Hasakah y, de haber acuerdo, las fuerzas estatales se comprometieron a no entrar a ninguna localidad de mayoría kurda ni a la capital provincial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Observatorio, que se dedica a contabilizar la violencia en el país desde la guerra civil iniciada en 2011, explicó que la continuación de las acciones armadas también está provocando un desplazamiento de nuevas familias, muchas de las cuales toman refugio en Kobani (norte), bajo un asedio parcial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las cinco horas siguientes a la entrada en vigor del alto el fuego a última hora del martes, las propias FSD denunciaron ataques de artillería contra el pueblo de Zarkan, uno con "armamento pesado" contra Tal Baroud y dos acciones contra la ciudad de Qamishli, una de ellas con dron y la otra a cargo de un atacante suicida.