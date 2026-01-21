El responsable de la IA en EEUU cree que regulación federal sería "herida autoinfligida"

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el magnate de origen sudafricano, fundador de la empresa de inversiones Craft Ventures, ha admitido que hay presiones para que Estados Unidos aborde a nivel federal la regulación de la IA y de las criptomonedas, frente a la situación actual con "50 estados que trabajan cada uno por su cuenta".

Pero dicha regulación federal casi con toda seguridad llevaría a Estados Unidos a perder la carrera frente a otros contrincantes, ha dicho Sacks, que ha aplaudido la actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con este sector.