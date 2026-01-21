El turismo en familia, la apuesta de Japón para mantenerse como un destino en auge

El país recibió el año pasado a 42,6 millones de viajeros de todo el mundo. La cifra de españoles se situó en 245.600, frente a los 182.284 de 2024 o los 77.186 de 2015.

El embajador japonés en España, Hiroshi Yamauchi, consideró este miércoles en la presentación de las novedades que este récord pone de relieve que se trata de un país que "hace aflorar el sentimiento de querer ir al menos una vez en la vida".

Solo en diciembre, el archipiélago recibió un récord de 3,61 millones de visitantes, un 3,7 % más que en el mismo mes del año anterior, según las cifras difundidas hoy mismo por la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO).

"Es uno de los países mas seguros del mundo. Dicen que viajar ahí provoca una resaca emocional. Su magia sigue contigo días y sueñas con volver", recalcó el director ejecutivo de ese organismo en Madrid, Yasuyuki Harada.

La oferta para un público familiar, según se destacó, incluye parques temáticos como Tokyo Disney Resort, Universal Studios Japan, LEGOLAND Japan Resort, Ghibli Park, dedicado al maestro de la animación, o Edo Wonderland, que te permite "ser un ninja" por un día.

Este año abrirá además PokéPARK KANTO, el primer parque temático permanente centrado en los Pokémon. "Japón es un paraíso para los más pequeños", presumió su representante de Turismo en la jornada inaugural de esta feria que se clausura el domingo.

Hokkaido a su vez se presentó como un "Japón diferente y lleno de sabores", con especialidades como el ramen, la barbacoa de cordero o su célebre cerveza Sapporo, mientras que de la región de Setouchi, donde está la provincia de Hiroshima, se puso en valor su ruta cicloturista Shimanami Kaido, de 70 kilómetros de distancia y un recorrido con el que apreciar "el ritmo pausado de vida isleña".