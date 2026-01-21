Erdogan apoya a Damasco y dice que no tolerará el separatismo kurdo en su frontera sur

En un discurso ante diputados de su gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista), Erdogan afirmó que el líder sirio Ahmed al Sharaa, a quien llamó "mi hermano", lucha por preservar la integridad territorial del país mediante decisiones que, según él, también protegen los derechos kurdos.

Sin embargo, sostuvo que las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), dominadas por las milicias seculares kurdosirias, mantienen una postura "intransigente".

Erdogan acusó a las FSD de no dar pasos positivos y de perpetrar ataques contra civiles y soldados en zonas bajo su control, acusaciones que ya lanzó en el pasado.

El mandatario calificó de "totalmente justificadas y legítimas" las recientes operaciones lanzadas por el ejército sirio contra las FSD, y respaldó que Siria defienda su integridad territorial.

Erdogan, cuyo gobierno considera a las FSD una filial del grupo armado kurdo PKK, que actúa en Turquía, sostuvo que en el pasado intercedió por los kurdos de Siria.

"Los kurdos en Siria son nuestros hermanos en todos los sentidos”, dijo Erdogan, y sostuvo que conoce "mejor que nadie" la opresión que, afirmó, sufrieron bajo el "anterior régimen tiránico", al señalar que su existencia no era reconocida, no eran aceptados como ciudadanos y no recibían documentos de identidad.

Añadió que en su momento planteó la cuestión de los derechos kurdos y que el nuevo gobierno sirio quiere integrar a los kurdos sirios y actúa "de manera muy constructiva".

Erdogan también indicó que el martes mantuvo una llamada telefónica "productiva" con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron "muchos asuntos críticos".

Según el mandatario turco, con la aplicación del último acuerdo entre Damasco y las SDF, los territorios bajo control del grupo "serán liberados".

El presidente turco sostuvo que el futuro de la región estará marcado por la "hermandad" entre kurdos, turcos y árabes, y afirmó que el elemento que cimentará esa unidad es el islam.

Las milicias laicas kurdosirias fueron durante años el principal aliado de EEUU en la lucha contra el Estado Islámico y lideraron la derrota del autodenominado "califato" en 2019.

Pero Washington, bajo Donald Trump, defiende que el Gobierno central sirio, reconocido e incorporado a la Coalición Global contra el EI a finales de 2025, es, según su enviado Thomas Barrack, su socio preferente en esta lucha y presiona a las FSD para que se integren en las nuevas estructuras estatales de Siria.