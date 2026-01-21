España irá a las misiones que decidan los socios de la OTAN, incluida Groenlandia

En declaraciones a los medios en una visita a la Academia de Infantería en Toledo (centro), Robles dijo que España va a apoyar siempre la paz y el derecho internacional, y recalcó que una invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos sería "inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional".

En cualquier caso, destacó que España es un miembro de la OTAN y que como tal actúa siempre con sus aliados y socios, y que si hay una serie de países que plantean que la Alianza Atlántica haga misiones en Groenlandia, España participará "como en este momento está participando en muchísimas misiones".

La ministra de Defensa afirmó que España tomará parte en las misiones de paz y que ayuden a respetar el orden internacional dentro del marco de la OTAN, pero "en función de lo que se decida, y lo que decidan todos los socios de todos los países".

En este sentido, recordó que EE.UU. forma también parte de la OTAN y que estamos en un momento de "indefinición evidente", mientras Francia o Dinamarca piden una misión en Groenlandia y está previsto que en las próximas "horas o días" Mark Rutte se reúna con Donald Trump.

