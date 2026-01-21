Estudiantes exigen la libertad de presos políticos universitarios en Venezuela

Los líderes estudiantiles bloquearon la entrada principal del campus principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV, pública), en Caracas, con pupitres y colgaron pancartas con las fotos y nombres de presos políticos de distintas universidades.

Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, dijo a EFE que hicieron la protesta "por todos esos jóvenes que hoy son presos políticos", pero, añadió, también por los ucevistas.

En este sentido, destacó al estudiante Roalmi Cabeza y al dirigente político Jesús Armas, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV y actualmente encarcelado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Suárez pidió la libertad de los presos políticos jóvenes del país, a quienes, afirmó, "se les truncó el futuro por pensar distinto".

Asimismo, declaró que "no puede existir ninguna transición en este país mientras existan presos políticos".

En este sentido, aseguró que la UCV "no se va a quedar callada" y seguirá en su exigencia por los presos políticos y "la restitución de esos derechos políticos y civiles que se han privado a todos los venezolanos".

En la manifestación también participaron los líderes estudiantiles de la Universidad Simón Bolívar (USB, pública) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, privada).

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de detenidos por motivos políticos, informó el lunes que registra un total de 777 presos políticos en Venezuela, y además, 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local (23:30 GMT).

La ONG Provea llamó este miércoles a publicar la lista de los presos políticos excarcelados en el país, tras el ofrecimiento del presidente del Parlamento de difundir los nombres de las personas que han sido liberadas desde diciembre del año pasado.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles de las identidades, cantidad de excarcelados y condiciones de estas medidas.

Asimismo, este martes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió a la Fiscalía información sobre al menos 201 presos políticos que, de acuerdo a su registro, desconocen en cuál centro de reclusión se encuentran.

Desde el anuncio de las excarcelaciones, familiares y activistas se mantienen congregados en las afueras de distintas cárceles para pedir información.