Familias de presos de Ecuador exigen mejor alimentación y atención médica en cárceles

Con varios carteles y megáfonos, los parientes realizaron una protesta en los exteriores de la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las cárceles, en la que pidieron "condiciones dignas" y que el Gobierno cumpla con acuerdos a los que, dijeron, ha llegado con ellos para que se respeten los derechos de los prisioneros.

"El tema de la salud, de la integración familiar, ya que no solo es el hecho de que los excluyan, sino que tengan ese vínculo familiar para (lograr) una rehabilitación, que vuelvan a tener una alimentación digna, que vuelvan a permitirles ejercer oficios", indicó a EFE Estefanía Salinas, representante del comité de familiares de los presos.

La mujer señaló que han interpuesto acciones judiciales a nivel nacional e internacional y que han ganado, pero que pese a eso el SNAI se niega a darles "condiciones dignas" a las personas que son enviadas a prisión.

El pasado 5 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los presos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país y ubicada en Guayaquil, debido a un aumento en las muertes, algo que los familiares atribuyen a la proliferación de enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición, por la supuesta ausencia de medicinas y comida.

Tras analizar las denuncias de los familiares y la respuesta del Estado, la CIDH consideró que los presos de la Penitenciaría se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable".

Por lo que exigió que se adopten las "medidas que sean necesarias y efectivas" para evitar más fallecimientos en el centro carcelario, donde entre enero y septiembre de 2025 murieron al menos 564 presos por causas "naturales" o "a determinar".

En los carteles, los familiares exigieron también el "cese de las torturas" que, aseguraron, sus parientes sufren por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en cárceles como la del Encuentro, el nuevo centro de máxima seguridad insignia del presidente Daniel Noboa, en donde están recluidos los presos más peligrosos.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", gritaban algunas mujeres que llegaron hasta el sitio de la protesta. "Basta de violaciones al debido proceso, abran las puertas a los abogados y familiares", pedían otras.

"La tortura no siempre deja marcas visibles, a veces se manifiesta en el abandono, la humillación y el silencio del Estado", rezaba una pancarta de los manifestantes.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales, según las autoridades.