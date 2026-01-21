Felipe VI:la UE no puede aceptar y menos avalar planteamientos geopolíticos de otra época

El rey de España, junto al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, intervino este miércoles ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, celebrado el 1 de enero de 2026.

El jefe del Estado español defendió la política exterior europea, "la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación. O la que no puede aceptar —ni mucho menos avalar— planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo".

Por ello, animó a seguir trabajando en la autonomía estratégica, "en el refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica", algo que consideró una "necesidad inaplazable", ya que, al mismo tiempo, "es la mejor manera de preservar un vínculo trasatlántico basado en el respeto y la lealtad".

Sin ese vínculo "estaremos abocados a un mundo más incierto, más inestable y más peligroso", advirtió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nunca como en estos tiempos "oscuros", ha sido la idea de Europa tan necesaria, dijo el rey de España en su discurso, tiempos que recuerdan que "la fuerza sin principios equivale a la barbarie".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un discurso que comenzó con un agradecimiento en nombre de todos los españoles por las numerosas muestras de afecto que reciben estos días a raíz del accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz, en Córdoba, tras el minuto de silencio que el Parlamento Europeo mantuvo en memoria de las víctimas.

"Dentro del dolor inmenso por tantas personas que perdieron la vida, por los que resultaron heridas y por sus familias, esas expresiones de apoyo y de cercanía nos reconfortan y nos refuerzan en el espíritu y sentimiento europeo que es nuestro gran patrimonio compartido", indicó el rey, que recordó cómo en estas cuatro décadas España ha crecido y ha contribuido al cambio y al crecimiento de Europa.

Un proyecto de convivencia que hizo a todos los europeos "más libres, más prósperos, e incluso más fuertes": "Es esa la grandeza de la Unión", recalcó Felipe VI que quiso también este miércoles rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo, del odio y de la violencia.

"Nuestra fuerza es nuestra unidad: qué importante es, en estos tiempos, recordarlo", insistió el rey, que explicó cómo la pertenencia a Europa ha sido un factor decisivo en la transformación de España y cómo los españoles han contribuido e incluso liderado la construcción europea en muchos ámbitos.

El monarca destacó la necesidad de preservar estos logros ya que la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos: "No podemos dar Europa –la Unión Europea– por descontada", recalcó Felipe VI, que recordó que los europeos solemos ser muy críticos con el desempeño de las instituciones comunitarias.

Pero algunas críticas "ponen en jaque nuestros principios y valores, aquellos sin los cuales Europa volvería a ser una mera noción geográfica. Y ahí —en la desmemoria de lo que ha supuesto la construcción europea— está nuestra mayor amenaza", sostuvo.

Antes de esta intervención, la presidenta Roberta Metsola recibió a ambos jefes de Estado a la entrada del Parlamento Europeo, en cuyo acceso se interpretaron los himnos de España y Portugal y firmaron en el libro de honor en la sala de protocolo, donde las banderas españolas lucían un crespón negro por el luto decretado por el siniestro ferroviario.

Posteriormente, Felipe VI y Rebelo de Sousa se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con motivo de este 40 aniversario por el que las instituciones europeas impulsaron la iniciativa 'Desde 1986 para recopilar y difundir información sobre la evolución en la Unión Europea y sobre la contribución al proyecto europeo.

El rey también se reunió con los funcionarios españoles que trabajan en el Parlamento Europeo, a los que agradeció la labor que han desarrollado durante todos estos años.