Finlandia publica guías sobre el uso y mantenimiento de sus refugios de defensa civil

Según explicó el ministerio en un comunicado, el objetivo de estas guías es armonizar y clarificar cómo se preparan los planes para la activación y utilización de los refugios de defensa civil, además de proporcionar instrucciones para su mantenimiento regular.

"Los refugios de defensa civil son un componente importante de la resiliencia y la preparación de la sociedad. Aunque no sea necesario activarlos ahora, deben mantenerse siempre en buen estado", señaló en el comunicado Pauliina Eskola, directora de Servicios de Rescate y Prevención de Accidentes.

La legislación finlandesa establece que los refugios civiles, que en tiempos de paz se usan generalmente para otros fines, deben poder ser acondicionados en menos de 72 horas para proteger a la población en caso de emergencia.

Además, la ley exige que todos los edificios residenciales o de oficinas de nueva construcción con una planta superior a los 1.200 metros cuadrados incluyan un refugio civil con capacidad para proteger a sus ocupantes de ante eventuales bombardeos.

Los responsables de elaborar un plan para la activación, el uso y el mantenimiento regular de los refugios son los propietarios de los edificios o parcelas donde están ubicados.

Este plan debe incluir instrucciones sobre la preparación y el equipamiento de los espacios, la puesta en servicio de los sistemas técnicos y los preparativos para el traslado de la población civil al refugio.

Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Finlandia fue parcialmente invadida por la Unión Soviética, el país nórdico ha construido cerca de 54.000 refugios de defensa civil en los núcleos urbanos más poblados, donde se pueden resguardar un total de 4,4 millones de personas -cerca del 80 % de la población actual-.