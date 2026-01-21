Fiscalía afirma que maestro colombiano desaparecido en México no denunció agresiones

“No (puso denuncia). Existe la denuncia de la desaparición, a partir del 8 de enero”, reveló el Fiscal General, Javier Flores Saldívar, en entrevista con medios de comunicación, este miércoles.

El extranjero arribó a Nuevo León el 31 de diciembre y fue detenido en la terminal aérea por una falta administrativa por agentes de Guardia Nacional y trasladado a las celdas de la policía municipal de Apodaca en donde permaneció 36 horas bajo arresto.

El hombre, de 42 años, afirmó que recibió agresiones durante su detención por lo que sufrió la fractura de tres costillas.

No obstante, el Fiscal dijo que cuando fue localizado el 16 de enero tras varios días desaparecido luego de salir del arresto, se le practicó un examen que no arrojó lesiones.

“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía aparentemente no existían las lesiones que él refiere respecto a las costillas”, aseguró.

Escobar Barrios fue reportado como desaparecido, pero según su propia versión anduvo desorientado por las inmediaciones del Aeropuerto local y recibió ayuda de personal de un centro de rehabilitación en donde fue ubicado por agentes de la Fiscalía, el 16 de enero.

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León mencionó que si el colombiano tiene las lesiones que dice deberá comprobarlas con dictámenes médicos.

“Sí él refiere la existencia de un tipo de lesiones pues debe de tener las constancias que así lo acrediten”, sostuvo.

Por otra parte, reveló que ya se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) que sería la encargada de llevar la investigación por lo que concierne a la actuación de los agentes de Guardia Nacional.