Ford retira 119.000 autos en EEUU por riesgo de incendio al usar el calentador del motor

De acuerdo con la NHTSA, el retiro afecta a 119.000 vehículos, incluidos los modelos 2019 y 2024 del Ford Explorer; los Ford Focus fabricados entre 2013 y 2018; Ford Escape de los años 2013 a 2019, así como vehículos Lincoln MKC modelos 2015 y 2016, todos equipados con motores de 2.0 litros.

La agencia explicó que el calentador del bloque del motor puede agrietarse y desarrollar fugas de refrigerante, lo que podría causar un cortocircuito eléctrico cuando está conectado a la corriente, elevando el riesgo de incendio.

Entre las señales de advertencia se incluyen manchas de refrigerante en el suelo, pérdida de calefacción en la cabina, sobrecalentamiento del motor o alertas por bajo nivel de refrigerante, además de posibles olores a humo debido a daños por calor en el cableado eléctrico.

De acuerdo con el anuncio gubernativo, los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido en el retiro ingresando el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en el sitio web de la NHTSA.

La NHTSA señaló que Ford tiene conocimiento de 12 reportes de incendios asociados a este problema en vehículos Ford Escape 2.0L, sin que se hayan registrado accidentes ni lesiones.