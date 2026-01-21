Gates y OpenAI destinan 50 millones de dólares al uso de la IA en la sanidad en África

"En los próximos años, colaboraremos con líderes de países africanos que son pioneros en la implementación de la IA en el ámbito de la salud. Juntos, la Fundación Gates y OpenAI han comprometido 50 millones de dólares en financiación, tecnología y apoyo técnico para respaldar su labor", afirmó Gates en su blog.

"El objetivo es llegar a 1.000 centros de atención primaria y sus comunidades aledañas para 2028", subrayó el cofundador de Microsoft, convertido en filántropo en apoyo de los países más desfavorecidos.

La iniciativa conjunta de la Fundación Gates y la compañía estadounidense de inteligencia artificial OpenAI se llama "Horizon1000" y se empezará a aplicar en Ruanda.

"Nuestro objetivo -explicó Gates- es acelerar la adopción de herramientas de IA en centros de atención primaria, en las comunidades y en los hogares. Estas herramientas de IA apoyarán al personal sanitario, no lo reemplazarán".

El magnate subrayó que África subsahariana "sufre la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo", con "un déficit de casi 6 millones de trabajadores de la salud, una brecha tan grande que ni siquiera los esfuerzos más agresivos de contratación y capacitación pueden cerrarla en el futuro previsible".

Por eso, agregó, la IA puede ayudar a "salvar esas vidas al llegar a muchas más personas con una atención de mucha mayor calidad".

El pasado septiembre, en una entrevista con EFE en Nueva York, Bill Gates ya abogó por el uso de la IA para resolver "problemas de sanidad" y vaticinó unos resultados "fantásticos" para los países más pobres.

En 2025, el cofundador de Microsoft, de 70 años, reveló que donará su patrimonio durante los próximos veinte años y que la mayor parte de su fortuna, calculada en unos 200.000 millones de dólares (algo más de 170.000 millones de euros), irá a parar a África.