Grupos venezolanos en EEUU demandarán a Maduro como presunto jefe del Cartel de los Soles

"Vamos a iniciar una querella contra Nicolás Maduro en el tribunal de Nueva York por ser el jefe del Cartel de los Soles", dijo en una rueda de prensa el exdiputado venezolano Pablo Medina.

Según el miembro del Parlamento Libertador, su querella está respaldada por argumentos "que demuestran que Maduro asumió sustituir a Chávez como jefe del cartel".

Maduro enfrenta cargos actualmente en Nueva York por narcoterrorismo, tras su captura el pasado 3 de enero durante una intervención estadounidense en Venezuela.

Aunque EE.UU. acusaba inicialmente al depuesto presidente de ejercer como jefe del Cartel de los Soles, el Departamento de Justicia eliminó posteriormente la descripción de Maduro como el "líder" de la organización.

Medina sostuvo que esta medida fue fruto de una negociación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Maduro, por lo que insistió en que la querella tiene recorrido legal.

Además del Parlamento Libertador, en la rueda de prensa también participó la Coalición Internacional por Venezuela, cuyo presidente, Freddy Solorzano, exigió la liberación de los presos políticos venezolanos y la destitución del ministro del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

"Y, por supuesto, que ya sea traído aquí a los Estados Unidos para que pague con creces los delitos que ha cometido", añadió sobre Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Sobre los presos políticos, Solorzano lamentó que apenas una centena de reclusos de más de 1.000 registrados han sido liberados hasta el momento, a pesar de que Caracas prometió poner a todos en libertad, y denunció que todavía se siguen produciendo arrestos.

Estas son dos de las exigencias de una concentración que tendrá lugar este viernes en Caracas, que señaló que "es de reforzamiento para lo que está haciendo la Administración de los Estados Unidos".

No obstante, Medina advirtió que la transición en el terreno político "ha perdido fuerza", puesto que toda la estructura del chavismo "está prácticamente igual a excepción de Nicolás Maduro y Cilia Flores".

El anuncio de la querella ocurre en un clima de alta incertidumbre en Venezuela, donde la que era vicepresidenta ejecutiva bajo Maduro, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina de Venezuela, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que recibió el apoyo del chavismo.