Guardia Civil investiga la pieza de un tren hallada cerca del accidente en sur de España

El suceso ocurrió cuando un tren de la empresa Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga (sur) descarriló e impactó contra un tren de la compañía Renfe que viajaba desde la capital en dirección a Huelva (sur).

Fuentes de la investigación indicaron a EFE que se trata de la pieza a la que se refiere un artículo de The New York Times, hallada el pasado martes, según la publicación, sumergida parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía.

El diario subraya que un fotógrafo del periódico captó la estructura -"un bogie, una parte del chasis inferior de un tren", dice-, y añade que "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del Gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades".

Pero las fuentes consultadas por EFE precisaron que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de un sistema de infografía forense 3D con drones.

De hecho, está en poder de los agentes de este cuerpo de seguridad español y será la investigación la que determinará de qué pieza se trata.