Identifican a 41 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de España

Este miércoles fue hallado un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que el número de fallecidos en el accidente suma 43 personas, según informó a primera hora de esta tarde el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado.

Con la práctica finalización de la identificación de víctimas, tan solo quedaría por identificar una persona, además del último cuerpo hallado este miércoles, que está pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

El accidente ocurrido el domingo, cuando un tren Alvia que iba desde Madrid a Huelva (suroeste) colisionó con los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que habían descarrilado segundos antes en las vías paralelas, es la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España.

La primera ocurrió en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, en Galicia (noroeste).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy