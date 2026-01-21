Indonesia reanuda el juicio por la muerte de Matilde Muñoz con el forense como testigo

La tercera vista del juicio se celebró hoy en el tribunal de Mataram (Lombok) tras haberse pospuesto la semana pasada ante la imposibilidad del forense, Arfi Syamsun, llamado por la Fiscalía, de asistir entonces, pues se encontraba trabajando en otra isla del vasto archipiélago.

Según dijo este miércoles a EFE la Fiscalía, Arfi se remitió durante su testimonio al informe policial, que recoge los resultados de la autopsia, llevada a cabo el pasado 4 de septiembre en el hospital policial de Lombok y que reveló que Muñoz, que entonces tenía 72 años, "murió por asfixia".

El examen indicó que había "signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho" de Muñoz y "fortaleció la sospecha de que fue víctima de violencia", tal y como recogió el informe divulgado por la Policía indonesia el pasado septiembre, al que tuvo acceso EFE.

Además del forense, la Fiscalía llamó a testificar este miércoles a un odontólogo forense, Astiti Handayani.

En el juicio, que comenzó el 17 de diciembre y continuará el próximo miércoles, se acusa a un empleado y a un exempleado del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a la española la madrugada del 2 de julio en su habitación del establecimiento.

La Fiscalía indonesia los acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal del país pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla.

Los acusados han negado durante el juicio haber premeditado el crimen y dijeron que mataron a Muñoz ante el "shock" de que la víctima despertara cuando entraron a robarle en su habitación del hotel Bumi Aditya.

Durante el proceso también han testificado otros dos trabajadores del hotel, que negaron haber visto o sospechado nada.

El cadáver de Muñoz fue hallado el pasado 30 de agosto en una playa de Lombok a alrededor de medio kilómetro de su hotel, casi dos meses después de su muerte, y después de que los acusados ocultaran el cuerpo la mayor parte de ese tiempo en varias localizaciones del Bumi Aditya, según la investigación policial.

Si bien la Policía y la Fiscalía han mantenido la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok y consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.