Japón registró un déficit comercial de 16.735 millones de dólares en 2025

La balanza comercial del archipiélago se mantuvo en números rojos por quinto año consecutivo, según datos preliminares publicados este jueves por el Ministerio de Finanzas, aunque las exportaciones crecieron un 3,1 % interanual respecto al año anterior, hasta 110,45 billones de yenes (697.220 millones de dólares).

Mientras tanto, las importaciones subieron un 0.3 % interanual, hasta 113,10 billones de yenes (713.901 millones de dólares).

Por países, Japón registró en 2025 con China, su mayor socio comercial pese a las tensiones desatadas a finales del año pasado a causa de Taiwán, un déficit de 7,91 billones de yenes (49.869 millones de dólares). Esta cifra supone un 22,7 % más con respecto al año previo.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit comercial de 7,52 billones de yenes (8.471 millones de dólares), una caída del 12,6 % con respecto al año anterior debido a los aranceles estadounidenses, cuyo impacto ha sido sin embargo más leve de lo esperado.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 2,63 billones de yenes (16.594 millones de dólares), un 32 % menos que en 2024.

Con Brasil, el país asiático amplió su déficit comercial un 21,7 %, hasta 609.485 millones de yenes (3.844 millones de dólares), mientras que en el caso del saldo negativo con Chile disminuyó un 1,9 %, hasta 1,04 billones de yenes (6.309 millones de dólares).