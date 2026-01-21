Kuwait también se suma a la Junta de Paz de Trump para supervisar Gaza

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait "anuncia la adhesión del Estado de Kuwait a la Junta de Paz, cuyos documentos de adhesión se firmarán de conformidad con los procedimientos legales vigentes", indicó el departamento en un comunicado, tras recibir la invitación de Trump.

Al tiempo que "renueva el reconocimiento" de Kuwait por los esfuerzos en favor de la paz encabezados por Donald Trump, el ministerio manifiesta su "apoyo a la implementación de las tareas de la Junta de Paz como un órgano de transición de conformidad con el plan integral para poner fin al conflicto en Gaza", se apunta en la nota.

Su anuncio viene poco después de que ocho países islámicos (Arabia Saudí, Egipto, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Jordania, Turquía e Indonesia) publicaran un comunicado conjunto confirmando su adhesión.

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de Naciones Unidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Casa Blanca ha señalado que la Junta estará presidida por el propio Trump y contará con una junta ejecutiva integrada por figuras de su entorno político y empresarial.