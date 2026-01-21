La actriz Ursula Andress presenta una denuncia tras haber perdido parte de su fortuna

Según indicó este miércoles el diario, la denuncia fue presentada ante la fiscalía del cantón de Vaud en septiembre, pocas semanas después de que el gestor de fortunas Éric Freymond, a quien la actriz conocía personalmente y le había confiado parte de su fortuna, moría arrollado por un tren tras lanzarse a la vía.

Según el ministerio fiscal, la defensa de la actriz denunció hechos que podrán constituir administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La actriz "fue traicionada mediante un mecanismo de engaño de una complejidad y magnitud excepcionales, que implicaba numerosos actores y estructuras y le causó un perjuicio considerable", indicó al diario en un comunicado uno de los abogados de la actriz.

El perjuicio económico, de acuerdo con el diario, podría elevarse a unos 18 millones de francos suizos (19 millones de euros), con los que se sospecha que el gestor, "apremiado por necesidades económicas" adquirió sin el permiso de la actriz obras de arte contemporáneo y otros activos de dudoso valor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Freymond se quitó la vida a los 67 años, pocas semanas después de ser interrogado en París por sospechas de haber desviado la fortuna de otro de sus clientes, el heredero de la casa de moda Hermès Nicolas Puech.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Andress acompañó a James Bond en la primera película de este personaje, "Agente 007 contra Dr.No", en la que el famoso espía británico fue encarnado por Sean Connery.