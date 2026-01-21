La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 3,6 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 3,43 % para quedar en 124.418.710 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Edenor (+11,47%), Banco Macro (+6,66 %) y Banco Supervielle (+5,43 %).

Este miércoles solo cerraron en terreno negativo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (-0,33 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se mantuvieron estables, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 562 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco unidades hasta 1.455 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó en la plaza oficial mayorista, a 1.430,5 pesos por unidad.

El Banco Central argentino compró este miércoles en el mercado cambiario oficial 107 millones de dólares y ya suma 823 millones de dólares en lo que va de enero.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 unidades hasta 1.500 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió a 1.506,32 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.463,70 pesos por unidad.