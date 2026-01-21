La Bolsa española termina en tablas tras descartar Trump uso de la fuerza en Groenlandia

El selectivo español sumó 10,4 puntos hasta los 17.439,5 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 0,76 %.

El tono negativo ha sido el protagonista en la mayor parte de la sesión, marcada por la amenaza arancelaria y las tensiones entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia. Sin embargo, con la apertura en positivo de Wall Street tras las palabras de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), la Bolsa española giró al alza.

De los grandes valores, la petrolera Repsol ganó el 2,27 % y el grupo financiero BBVA, el 0,38 %. Por el contrario, el Banco Santander cedió el 0,07 %; el gigante textil Inditex, el 0,07 %; la energética Iberdrola, el 0,43 %, y Telefónica, el 1,67 %.