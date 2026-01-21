La electricidad solar y eólica superó por primera vez a los fósiles en la UE en 2025

La energía nuclear se mantuvo como primera fuente individual del 'mix' eléctrico comunitario el pasado ejercicio con un 23,6 % del total, seguida de la eólica (16,9 %), el gas (16,7 %), la solar (13 %), la hidráulica (11,7 %) y el carbón (9,2 %), según el informe Revisión de la Electricidad Europea de esa plataforma.

De esos datos se desprende que el viento y el sol aportaron de forma combinada un récord del 30 % de la electricidad de los Veintisiete, por delante de los combustibles fósiles, que representaron el 29 %.

El hecho de que el viento y el sol superaran a los combustibles fósiles en 2025 se debió en gran medida a un aumento espectacular de la energía solar, que creció por cuarto año consecutivo, a un ritmo del 20,1 % hasta situarse en el 13 % de la generación, por encima tanto del carbón como de la hidráulica, señala el informe.

Ember agrega que la generación eléctrica con gas aumentó respecto al año anterior, aunque se mantiene en una tendencia descendente a largo plazo, mientras que el carbón cayó a un nuevo mínimo histórico.

La UE alcanzó el hito del 47,7 % de electricidad a partir de fuentes renovables pese a que unas condiciones meteorológicas "inusuales" en 2025 provocaron una caída del 12 % en la generación hidroeléctrica y del 2 % de la eólica.

Aunque la generación con gas aumentó un 8 % en 2025, en gran medida debido a la reducción de la producción hidroeléctrica, la electricidad producida con ese hidrocarburo se situó de media un 18 % por debajo de su máximo más reciente, registrado en 2019.

España fue uno de los países donde más aumentó la generación con gas, con un incremento del 19 % respecto a 2024 y debido a la caída de la generación hidroeléctrica y a un mayor recurso a ese combustible para servicios de red, como el control de la tensión tras el gran apagón ibérico de abril.

Según Ember, debería tratarse de una circunstancia "temporal" pues se ha aprobado un cambio regulatorio en España que permitirá emplear baterías y renovables para servicios de control de tensión.

En los últimos cinco años, la eólica y la solar han pasado de generar conjuntamente del 20 al 30 % de la electricidad de la Unión Europea, mientras que, en ese mismo período, los combustibles fósiles cayeron del 37 al 29 %, y la hidráulica y la nuclear se mantuvieron estables.

El avance de las renovables fue una tendencia "generalizada" y sugiere "señales de un cambio estructural", añade el centro de ideas, ya que en todos los Estados miembros de la UE aumentaron la generación solar respecto al año anterior.

Además, en catorce de los veintisiete países de la UE el viento y el sol generaron más electricidad que todas las fuentes fósiles combinadas y la solar representó más del 20 % del 'mix' eléctrico en Hungría, Chipre, Grecia, España y los Países Bajos.

En clave geopolítica, Ember subraya que la progresión de las renovables se produce mientras que los Estados Unidos de Donald Trump dieron "nuevas señales de marcha atrás en política climática y de energías renovables, retirándose del tratado climático de la ONU e interviniendo en la industria petrolera de Venezuela".

"A medida que la dependencia de los combustibles fósiles alimenta la inestabilidad en el escenario global, los riesgos de no avanzar en la transición hacia energías limpias son más evidentes que nunca", apuntó la autora del informe, Beatrice Petrovich.

Ese aumento del gas elevó la factura de las importaciones gasísticas para la generación eléctrica hasta los 32.000 millones de euros, un 16 % más que en 2024 y primer aumento de costes ligados a ese hidrocarburo desde la crisis de precios de la energía de 2022.

Las horas con mayor uso de gas impulsaron picos en los precios de la electricidad, con precios medios en esas horas un 11 % superiores en toda la UE respecto a 2024.

Según Ember, la próxima prioridad de la UE debería ser "reducir de forma significativa la dependencia de un gas caro e importado", ya que el declive del carbón es patente al caer a un nuevo mínimo histórico, mientras que 19 países de la UE generan menos del 5 % de su electricidad con ese combustible fósil.

"El gas no solo hace a la UE más vulnerable al chantaje energético, sino que también impulsa los precios al alza. En 2025 vimos algunas primeras señales de un mayor uso del almacenamiento en baterías para desplazar la energía renovable producida localmente hacia las horas con mayor consumo de gas", recomendó Petrovich.