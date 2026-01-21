La oficialista Laura Fernández podría ganar en primera ronda en Costa Rica, según encuesta

El estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, indica que Fernández obtiene el 40 % del apoyo de los decididos a votar, mientras que el 32 % se encuentra indeciso.

Para ganar en primera ronda en Costa Rica se necesita al menos el 40 % de los votos válidos.

El 40 % obtenido por Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO, derecha), en esta encuesta aplicada entre el 12 y el 16 de enero a 1.132 personas, es mayor al apoyo del 30 % que la candidata registró en la medición del CIEP de diciembre pasado.

Lejos de ella aparece en la segunda posición el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con un 8 % de apoyo; la aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, con un 5 %; el candidato del izquierdista Frente Amplio, Ariel Robles, con un 4 %; Fabricio Alvarado, del evangélico Partido Nueva República con 4%, y José Aguilar, del derechista partido Avanza con 4 %.

La oficialista Laura Fernández, quien es especialista en Política Públicas y en Ciencias Políticas, ha basado su campaña en denominarse como la "heredera" del movimiento del presidente Chaves, quien ha gozado de una elevada popularidad a lo largo de sus cuatro años de Gobierno.

Fernández, de 39 años, fue ministra de Planificación y de la Presidencia durante el Gobierno de Chaves, y renunció para lanzar su candidatura presidencial, siempre prometiendo que impulsará la "continuidad" del "cambio" que dirige el presidente.

Además, ha pedido a la población que en las elecciones le den también el voto para los diputados y conseguir una mayoría legislativa que le permita introducir reformas profundas al Estado y a instituciones como el Poder Judicial, al cual Chaves ha criticado con dureza y ha responsabilizado por la inseguridad y al auge de grupos narcotraficantes.

Entre las propuestas del plan de Gobierno de Fernández sobresalen la venta de algunos activos del Estado y la posibilidad de impulsar el levantamiento de garantías individuales en ciertas zonas del país para combatir al crimen organizado.

Entre las principales propuestas que anunció Fernández se encuentran reformas al Poder Judicial, a la Sala Constitucional, a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial, así como fortalecer la Academia Nacional de Policía e instaurar la carrera policial en el país.

El plan de Gobierno, en el que abundan numerosas cifras de logros del Gobierno actual de Rodrigo Chaves, plantea continuar iniciativas como un tren eléctrico en el gran área metropolitana, la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño, ampliar aeropuertos, carreteras y puertos, y vender activos estatales como el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

El próximo 1 de febrero estarán convocados a las urnas 3,7 millones de costarricenses para elegir al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

En Costa Rica no está permitida la reelección presidencial consecutiva y para este proceso electoral se inscribieron 20 candidatos a la presidencia.