La ONU condena el atentado en un hotel en el centro de Kabul que dejó siete muertos

Los miembros del Consejo de Seguridad, entre los que se encuentra China, expresaron "su más sentido pésame y sus condolencias" a la víctimas del ataque que se produjo en un concurrido restaurante del barrio comercial de Shahr-e-Naw, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico de Korasán (EI-K o Dáesh-K), el brazo afgano del EI.

"Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron que el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad en Afganistán, así como en el mundo", aseguró el órgano en un comunicado.

Los países reivindicaron que "los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos actos terroristas reprensibles rindan cuentas" y sean "llevados ante la justicia".

En este sentido, pidieron a todos los Estados que "cooperen activamente con todas las autoridades competentes a este respecto".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron que todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, del lugar y el momento en que se cometa y de quién lo cometa", afirmaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pidieron que "todos los Estados combatan por todos los medios" de conformidad con los instrumentos del derecho internacional "las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas".