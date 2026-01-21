Lagarde pide a la UE una posición de determinación colectiva y unidad ante Trump

En una entrevista este miércoles en la emisora francesa RTL, Lagarde subrayó que los europeos deben "indicar los instrumentos de los que disponen, mostrar determinación colectiva, estar unidos", como postura ante un Trump que precisamente con frecuencia adopta también una actitud de fuerza dentro de su estrategia de negociación.

"Lo que me parece fundamental es la unidad y la determinación" y eso permitirá más tarde determinar lo que harán los europeos, una vez que el presidente estadounidense "haya redefinido su posición" esta tarde en el discurso que tiene programado ante el Foro Económico Mundial de Davos.

Recordó que Trump a menudo adopta una estrategia de transacción e inicialmente pone el listón muy alto para avanzar sus posiciones y luego negocia.

Preguntada sobre si está preocupada, la presienta del BCE dijo que está "en alerta" y señaló que lo que le inquieta es que puedan alterarse los resultados económicos de los que "tenemos razones para estar más bien satisfechos" por "la incertidumbre que hace pesar Donald Trump sobre el mundo".

Dijo esperar que los economistas del entorno del presidente estadounidense le avisen sobre el impacto que podrían tener los nuevos aranceles con los que ha amenazado a los europeos para la inflación en Estado Unidos.

Lagarde se mostró convencida además de que Trump estará atento a los movimientos de los mercados financieros y, a ese respecto, consideró que "lo que ocurrió ayer no creo que le tranquilice", en referencia a la bajada generalizada.

A la cuestión de si Estados Unidos es todavía un aliado de los europeos, su respuesta fue que "se comporta de forma muy rara para ser aliado" porque "amenazar con hacerse con un territorio que de forma clara no está en venta como Groenlandia y agitar restricciones arancelarias y de diverso orden sobre el comercio internacional no es mostrar un comportamiento muy aliado".

Para Lagarde, el "nuevo orden internacional" que está instalando Trump "debe llevarnos a una revisión profunda de la forma como organizamos nuestra economía en Europa, de la forma como establecemos relaciones con otros países del mundo que juegan con las mismas reglas que nosotros".

La presidenta del BCE, que está también en Davos, señaló que probablemente no hablará con el presidente estadounidense, pero que tiene intención de escuchar su discurso.