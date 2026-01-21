Las exportaciones de Panamá a Ecuador sube 218% en el 2025 apalancadas en sector pesquero

"En 2025, las exportaciones panameñas hacia Ecuador registraron un crecimiento cercano al 218 %, al pasar de 2,1 millones (de dólares) en 2024 a 6,5 millones en 2025", indicó un comunicado del Ministerio de Comercio e Industria (Mici) de Panamá, que precisó que estas ventas se concentraron en el sector pesquero, con un portafolio de más de una veintena de productos.

El Mici destacó además la "presencia sostenida de capital ecuatoriano en Panamá, particularmente en sectores como banca, manufactura, alimentos, comercio minorista y energía, lo que evidencia la confianza del empresariado ecuatoriano en el clima de negocios panameño".

En este contexto, el titular del Mici, Julio Moltó, y el ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, coincidieron en reunión sostenida en el marco del Foro Económico Mundial de Davos "en la necesidad de avanzar hacia una integración económica más profunda, en un contexto bilateral renovado tras la exclusión de Panamá de la lista fiscal ecuatoriana".

Ecuador excluyó en agosto pasado a Panamá de su lista de paraísos fiscales, en la que el país centroamericano estaba incluido desde 2008.

"Este nuevo escenario permitió reactivar conversaciones orientadas a la suscripción de un marco general que siente las bases para una eventual negociación de un Acuerdo de Complementación Económica de Alcance Parcial, instrumento que facilitaría el comercio, la inversión y el encadenamiento productivo entre ambos países", dijo el Mici en su comunicado.

El Gobierno de Ecuador dijo en agosto pasado que confiaba en cerrar un acuerdo comercial preliminar con Panamá durante el primer trimestre de 2026.

Hasta agosto pasado, el país centroamericano era el cuarto socio comercial de Ecuador.