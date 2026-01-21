Le Pen se defiende en su proceso por desvío de fondos europeos esgrimiendo la buena fe

La actual diputada, que se juega en este proceso sus últimas cartas para poder presentarse a las presidenciales de 2027, en las que los sondeos la sitúan como principal favorita, tuvo muchos problemas para negar los delitos que se le imputan, pero se justificó en el desconocimiento del reglamento de la Eurocámara, a la que reprochó no haberle llamado al orden pese a conocer lo que sucedía.

Si durante la jornada del martes trató de negar el "sistema" organizado de desvío de fondos para financiar su partido, en la segunda tuvo que responder de la contratación de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara que en realidad trabajaban para su partido.

Por ese entramado, Le Pen fue condenada en primera instancia en marzo pasado a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación.

La presidenta del tribunal, Michèle Agi, presentó varios casos en los que los asistentes parlamentarios mantenían sus puestos en el partido, algo que prohíbe el reglamento del Parlamento Europeo y que Le Pen asegura que desconocía.

Destacó la situación de su secretaria particular Catherine Griset, que fue ascendida a asistenta parlamentaria cuando Le Pen entró en el Parlamento Europeo en 2004, puesto que combinó con el de jefa de gabinete cuando fue elegida presidenta del partido en 2011.

"Siempre ha sido mi asistenta parlamentaria y puedo probar que trabajó para mí en ese puesto", dijo la acusada, mientras la presidenta le recordaba que "el problema no es ese, es que no dejó de ejercer como jefa de gabinete".

Como en primera instancia, Le Pen reconoció que Griset no cumplió la regla de la Eurocámara que le obligaba a residir en Bruselas y consideró ese reglamento "difuso".

"Pero eso no influyó en su trabajo. Ella lo ejerció y puedo probarlo. No puedo distinguir cuando trabajaba para mí como diputada o como presidenta del partido. Ella era la puerta de entrada a Marine Le Pen en ambas funciones", aseguró la acusada para definir el trabajo de su persona de confianza.

"Cuando compraba un billete de avión para mí, no se sabe si lo hacía para la eurodiputada o para la presidenta del partido", ejemplificó Le Pen, que reconoció el error de "hacerla trabajar en la sede del partido".

Un intercambio similar se produjo al referirse al contrato del guardaespaldas, Thierry Légier, que como la víspera Le Pen tuvo problemas para justificar su cargo de asistente parlamentario: "Desde antes de ser presidenta del partido me sentí amenazada", dijo la acusada, que aseguró que "toda persona que ejerce un mandato tiene que estar protegida".

"Sí, pero dentro de las reglas", replicó la presidenta, que tras repasar varios casos similares espetó: "Es siempre el mismo problema".

El interrogatorio fue más suave que en primera instancia y la actitud de la acusada menos combativa que el año pasado, cuando ponía en duda la legitimidad de los tribunales para fiscalizar su labor legislativa.

Ante los indicios demoledores que fueron presentados, la política multiplicó los titubeos, se refugió en la falta de recuerdos y criticó duramente a los antiguos parlamentarios de su partido que reconocieron los delitos, a los que reprochó un ansia de venganza contra ella.

Le Pen aseguró que contrataban como asistentes parlamentarios a personas muy fieles al partido, incluso militantes, por el "cordón sanitario" que le imponían el resto de las formaciones, que perseguían bloquear su actividad parlamentaria al máximo.

Ante el abogado de la acusación particular que ejerce el Parlamento Europeo, Le Pen volvió a reconocer la posibilidad de haber cometido algún delito, aunque siguió negando la voluntad de hacerlo, y siguió considerando "política" la sentencia dictada en primera instancia, que le imponía cinco años de inhabilitación con aplicación preventiva inmediata, lo que le cierra las puertas del Elíseo, que en su opinión "daña al Estado de derecho".

Le Pen busca en este juicio levantar la aplicación de esa inhabilitación para poder presentarse a las elecciones presidenciales previstas en 2027. En caso de no lograrlo, su partido prepara a su delfín político, Jordan Bardella, también bien situado en los sondeos, para tomar el relevo de la carrera electoral.