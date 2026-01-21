Lula y Erdogan hablan por teléfono sobre la búsqueda de la paz en Gaza

Lula y Erdogan "intercambiaron impresiones" sobre este conflicto, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia brasileña, justo cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha invitado a decenas de países, entre ellos Brasil y Turquía, a la llamada Junta de Paz.

Esta organización, concebida y liderada por el mandatario estadounidense, pretende supervisar y movilizar recursos internacionales para la reconstrucción de Gaza, tras el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás.

Gobiernos como los de Hungría, Israel y Arabia Saudí, aliados de Trump, ya han confirmado su participación en la Junta, pero muchos otros mantienen serias dudas sobre la propuesta, al considerar que puede debilitar a la ONU, que tradicionalmente se ha ocupado de velar por la paz en el mundo.

Lula, quien a menudo defiende el multilateralismo al tiempo que critica la pasividad de la ONU, aún no ha respondido a la invitación.

Más allá de la situación en Gaza, Lula y Erdogan conversaron sobre "la necesidad de ampliar y diversificar" el comercio bilateral, que el año pasado alcanzó un valor de 5.500 millones de dólares.

Los dos líderes acordaron organizar reuniones entre los sectores privados de ambos países, y Erdogan dijo que las empresas turcas estaban "dispuestas" a invertir en Brasil, especialmente en el sector de infraestructuras, según la versión brasileña de la llamada.