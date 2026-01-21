Más de 16.000 personas con VIH perderían su tratamiento en Florida por un recorte público

Cientos de activistas se manifestaron esta semana en Tallahassee, capital de Florida, contra el recorte de 120 millones de dólares que entraría en vigor el 1 de marzo en el Programa de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA (ADAP, por sus siglas en inglés), del que dependen unas 30.000 personas, casi una cuarta parte de las 130.000 que viven con VIH en el estado.

"Sabemos que la mayoría de gente que tiene VIH son personas afroamericanas, personas latina y van a ser afectados de manera significativa", advirtió a EFE Esteban Wood, director de Defensa, Asuntos Legislativos y Compromiso Comunitario de la oficina del sur de AIDS Healthcare Foundation (AHF).

El Departamento de Salud de Florida sostuvo que los recortes obedecen a cambios federales, entre ellos la expiración en 2025 de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), conocida como “Obamacare”.

En consecuencia, estableció que desde marzo los pacientes deberán acreditar ingresos inferiores al 130 % de la línea federal de pobreza, es decir, menos de 20.345 dólares, frente al 400 % vigente (unos 62.600 dólares), y utilizar medicamentos genéricos en lugar de Biktarvy.

Esto provocará la interrupción de tratamientos, enfermedades prevenibles y un aumento de la transmisión del VIH, afirmó Carl Baloney Jr., presidente de AIDS United, al calificar la medida de “cruel y fiscalmente irresponsable”.

"La Administración del Gobernador está escogiendo ideología y austeridad sobre la vida humana", declaró Baloney Jr. en un pronunciamiento.

Michael Rajner, activista con VIH y colaborador de la asociación Equality Florida, dijo a EFE que las autoridades de Florida “aseguran haber sufrido un recorte de fondos federales, lo cual no es cierto”.

"Estamos demandando que el Departamento de Salud (de Florida) inmediatamente frene y revierta estos recortes que están haciendo. Sentimos que son arbitrarios", comentó en una entrevista.

Los recortes se dan en un contexto en el que Florida ocupa el tercer lugar en nuevas infecciones de VIH en Estados Unidos, con 16,7 diagnósticos por cada 100.000 habitantes, cifra que se eleva a 33,3 en el condado de Miami-Dade, según AIDS United.

Asimismo, la expiración de los subsidios del ACA y los recortes federales a programas como Medicaid podrían elevar hasta casi el 17 % la proporción de personas sin seguro médico en Florida, una de las mayores subidas del país, de acuerdo con el Florida Policy Institute.

En este contexto, "los pacientes tienen miedo", reportó Rajner, quien ha recibido mensajes de personas "atemorizadas", incluyendo de hispanos, que no saben qué hacer ahora.

Esteban Wood también señaló que los pacientes de AHF "están bien confundidos", además de alertar que el costo de una prima de un seguro médico privado es de 1.500 dólares al mes, lo que impedirá que muchos sigan recibiendo el tratamiento sin el programa.

"Entonces estamos bien preocupados de que gente que es pobre, que no puede pagar por los costos gigantescos del medicamento de VIH, que ellos van a parar de tomar su medicina, y si ellos paran de tomar su medicina, eso va a causar un problema gigante en términos de salud pública", manifestó.