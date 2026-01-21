México reduce su tasa de homicidios a 11,1 por cada 100.000 en la primera mitad de 2025

El organismo autónomo documentó de forma preliminar 14.488 asesinatos entre enero y junio de 2025, un 4,7 % menos que los 16.306 reportados en el primer semestre de 2024, lo que supone el quinto descenso interanual consecutivo para un periodo equivalente.

De los homicidios registrados, 12.781 correspondieron a hombres, 1.542 a mujeres y del resto no se especificó el género.

Con ello, la tasa de homicidios de los hombres fue de 20,1 por cada 100.000, una disminución de 2,5 puntos frente a igual lapso de 2024.

Mientras que el índice de asesinatos de mujeres bajó a 2,3 por cada 100.000, una caída de 0,5 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los datos del Inegi se publicaron dos semanas después del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) del Gobierno, que reportó una caída de los homicidios dolosos del 40 % en los primeros 15 meses de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hasta los 31.943.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas cifras corresponden al primer año posterior a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien dejó el cargo en octubre de 2024 con un récord acumulado de más de 196.000 asesinatos.

Mientras que los datos del Gobierno provienen de las carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi se elaboran a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas de los estados, que incluyen las oficinas del Registro Civil, los servicios médicos forenses y las agencias del Ministerio Público.

El índice de asesinatos del Inegi divulgado este miércoles es semestral y corresponde solo a la primera mitad del año.

Al considerar los datos de todo el año, la tasa anual de homicidios en México se elevó a 25,6 por cada 100.000 habitantes en 2024, después de caer a 24 en 2023. El índice había sido de 26 en 2022, de 28 en 2021 y de 29 en 2018, 2019 y 2020, su nivel más alto de la serie histórica, según el Inegi, que contabilizó 33.241 asesinatos en 2024.

Casi tres de cada cuatro homicidios en México, el 71,9 %, ocurrieron con agresiones por armas de fuego (10.423) durante la primera mitad de 2025.

Después le siguieron agresiones con objetos cortantes (1.278) y agresiones por ahorcamiento (913), de acuerdo con el Inegi.