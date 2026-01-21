México sólo permitirá el ingreso de aviones militares de EEUU en condiciones "especiales"

Sheinbaum precisó que dicha aeronave, que aterrizó el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y tuvo como objetivo trasladar a personal mexicano a Estados Unidos para recibir capacitación, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral.

"Lo que es mejor es que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos. Entonces es mucho mejor y es una decisión que se ha tomado", afirmó Sheinbaum, en conferencia de prensa diaria.

La mandataria subrayó que este tipo de capacitaciones deben ser aprobadas por dicho consejo y aclaró que el ingreso del avión no violó ninguna disposición legal, ya que no se trató del despliegue de tropas ni de instructores extranjeros en territorio mexicano, supuestos que sí requieren autorización del Senado.

No obstante, señaló que su gobierno decidió modificar el procedimiento y que ahora, cuando se trate de programas de capacitación en el extranjero, serán aeronaves mexicanas las encargadas de trasladar al personal, en lugar de permitir que aviones militares estadounidenses ingresen al país, salvo "bajo condiciones especiales de logística".

"Pero si es un asunto de capacitación, es mejor que vaya un avión mexicano allá", reiteró la presidenta.

Por otro lado, Sheinbaum sostuvo que el avión no transportaba armamento y que únicamente viajaban el piloto y la tripulación, sin ofrecer detalles específicos.

La controversia por el aterrizaje del avión militar estadounidense en México ocurre en medio de las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México.

El domingo, medios locales reportaron que el 17 de enero un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, en medio de las tensiones por la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el pasado 16 de enero, ante posibles interferencias en sistemas de navegación derivadas de actividades militares.