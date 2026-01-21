Milei se reúne con banqueros y firmas financieras internacionales en Davos

Participaron del encuentro la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidente y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el presidente de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidente y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

Milei acudió acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Más temprano el mandatario argentino mantuvo un breve encuentro con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parlemin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters.

El canciller argentino, por su parte, se reunió este miércoles con la presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, con quien conversó "sobre la identificación de los restos de caídos en Malvinas y el papel crucial que tuvo la Cruz Roja en las dos primeras fases del Plan Proyecto Humanitario", según comunicó Quirno en su cuenta de la red social X.

El Plan Proyecto Humanitario para la identificación de los soldados argentinos que murieron durante la Guerra de las Malvinas, que tuvo lugar en 1982 contra el Reino Unido por la soberanía de las islas ubicadas en el extremo sur de Argentina, comenzó a desarrollarse en el archipiélago el 9 de agosto pasado.

Quirno tuvo también una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, dedicada a explorar "oportunidades para profundizar el comercio y las inversiones bilaterales", según especificó el canciller.

"También coincidimos en la importancia del Acuerdo Mercosur–Unión Europea como herramienta para fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar reglas previsibles entre ambos bloques", escribió Quirno en X, después de que este miércoles el acuerdo fuera paralizado por el Parlamento europeo y enviado a la Justicia.