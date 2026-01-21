Movimiento opositor denuncia persecución a indígenas y afrodescendientes en Nicaragua

"Denunciamos con especial gravedad que permanecen encarcelados presos políticos indígenas sumu-mayangnas, miskitus y afrodescendientes, incluyendo autoridades comunales, líderes territoriales y defensores del Caribe nicaragüense", señaló en una declaración ese movimiento político, liderado por el dirigente opositor desnacionalizado Felix Maradiaga.

"Esta criminalización viola la Constitución Política de Nicaragua, el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe y los tratados internacionales de derechos humanos", sostuvo.

Para ese movimiento opositor, la excarcelación de un grupo de presos políticos anunciada el pasado 10 de enero "representa un alivio para sus familias y confirma que la presión nacional e internacional sigue siendo necesaria", sin embargo, consideró que esa "medida es insuficiente mientras continúen personas detenidas por razones políticas en Nicaragua".

"La libertad no puede ser selectiva ni utilizada como propaganda. No existe justicia mientras el régimen sandinista siga empleando el sistema penal como instrumento de persecución política", continuó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ruta del Cambio reafirmó su compromiso con la liberación total e incondicional de todas las personas presas por motivos políticos, el restablecimiento de sus derechos y el cese inmediato de la persecución, el hostigamiento y el exilio forzado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Expresamos nuestra solidaridad con las familias que aún esperan y agradecemos los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos y de otros países aliados por mantener la presión internacional en favor de la libertad y los derechos humanos", añadió.

Asimismo, ese grupo político llamó a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los mecanismos de Naciones Unidas "a reforzar la vigilancia frente a las violaciones sistemáticas que persisten en Nicaragua".

El Gobierno de Nicaragua anunció el 10 de enero pasado la excarcelación de "decenas de personas" que permanecían detenidas por motivos políticos, según organismos humanitarios, en el marco del aniversario de los 19 años de Daniel Ortega en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

Esa excarcelación se produjo un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que tras el "paso importante" dado por Venezuela para liberar a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas".

Estados Unidos exigió el pasado sábado a Nicaragua la liberación "incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones".