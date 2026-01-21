Muere a los 87 años la princesa Désirée de Suecia, hermana del rey Carlos XVI Gustavo

"La princesa Désirée, hermana del rey y baronesa Silfverschiöld, ha fallecido en paz, rodeada de su familia, en Koberg en Vestrogotia el miércoles 21 de enero de 2026 a la edad de 87 años", consta en un comunicado de la Casa Real.

Désirée era la tercera de cinco hermanos, cuatro mujeres y un hombre, y su muerte se produce dos años después de la de la princesa Brígida, segunda en edad.

"Con gran tristeza he recibido hoy la noticia de que mi hermana, la princesa Désirée, ha muerto. Muchas memorias familiares cálidas se crearon en la casa de la familia Silfverschiöld en Vestrogotia, un lugar en Suecia que significó mucho para mi hermana. Mi familia y yo enviamos nuestras condolencias a sus hijos y sus familias", señaló el monarca.

Désirée, que había enviudado en 2017, tenía tres hijos: Carlos, Cristina Luisa y Elena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carlos XVI Gustavo ha ordenado que las banderas ondeen este miércoles a media asta en el palacio real de Estocolmo y en su residencia veraniega de Haga.