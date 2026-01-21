Nuevas excarcelaciones destapan otros casos de presos políticos en Venezuela

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que han recibido "centenares de llamadas" sobre "situaciones anteriores al 8 de enero de este año que no habían sido reportadas antes por miedo o por temor a represalias".

De estos casos, prosiguió, han confirmado 122 desde el día 8 hasta el martes 20 de enero, todos ellos evaluados "con mucho detalle" y con base en los estándares internacionales.

"La gente a veces piensa que denunciando o reportando su caso le va a ir peor, eso incluso se lo han dicho en los cuerpos policiales y en los tribunales a las personas que han sido detenidas, y la verdad es que eso no es cierto. El peor enemigo de un preso político es el olvido, el silencio", expresó.

El Foro Penal sigue "evaluando poco a poco" porque, agregó, "no basta con la simple llamada para registrar a una persona como arbitrariamente detenida por motivos políticos".

La ONG, que envía su registro a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser verificado y certificado, contabilizaba hasta este lunes 19 de enero un total de 777 presos políticos.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), que a finales de 2025 computaba "más de mil", ha sumado a su registro, en lo que va de enero, 120 casos previos a este mes.

Margareth Baduel, parte de esta organización y hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, dijo a EFE que "la cifra no ha bajado porque cada día que pasa, lamentablemente, se suman más personas" a su lista cuyos familiares no habían querido exponer los casos "por miedo".

Luego del anuncio del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez -también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez-, sobre la liberación de un "número importante" de personas, decenas de familiares fueron a diferentes centros de detención con la esperanza de reencontrarse con los suyos.

El Foro Penal registró 143 excarcelaciones desde el 8 de enero hasta el día 19, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó en ese período 163.

"No hay (un) número significativo de excarcelaciones en Venezuela, pero sí un número doloroso de presos políticos", rezaba un cartel en una protesta este martes frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas, donde decenas de personas exigieron información sobre al menos 201 de estos prisioneros en paradero desconocido.

Baduel aseguró que están dispuestos a "permanecer el tiempo que sea necesario" en las afueras de centros de reclusión hasta "lograr la libertad de todos" y que haya "investigaciones independientes para que todos estos casos no queden impunes".

Desde 2014, el CLIPP asegura que ha habido 26 muertes bajo custodia del Estado.

Mirian Marrero, madre de Carla Da Silva -presa desde 2020-, espera que también "sean libres todas" las 99 mujeres que, según el Foro Penal, están detenidas por motivos políticos, entre ellas, su única hija, venezolana con nacionalidad portuguesa licenciada en Administración y con una maestría en Finanzas.

Marrero, quien se encontraba en la protesta, dijo a EFE que, una vez libres, comenzarán a "recuperar" sus vidas.

Por su parte, Massiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno -detenido desde 2020-, señaló a EFE que, gracias a la solidaridad de la gente, han "podido aguantar" en las afueras de la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda (centro), cerca de Caracas.

"Y así no haya comida, vamos a aguantar, porque tenemos a nuestros familiares allá adentro", dijo la mujer, quien aseguró que, incluso si su hijo es excarcelado, ella se mantendrá en el lugar "hasta que salga el último".