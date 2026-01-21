Oposición mayoritaria afirma que 946 presos políticos esperan su "libertad" en Venezuela

"Resulta urgente que se proceda de inmediato a liberaciones masivas que constituyan una señal inequívoca de gestos reales a favor de la reconciliación y de una auténtica transición", afirmó en un comunicado publicado en X.

La agrupación política dijo que en los últimos dos días recibió información de 3 nuevas excarcelaciones, con lo cual elevó el número de liberados a 166 desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un "número importante" de liberaciones.

"En la mayoría de los casos, se les han impuesto medidas cautelares que condicionan su libertad", declaró.

En este sentido, agregó que las liberaciones "a cuenta gotas" son "una señal contraria" a las declaraciones recientes de las autoridades.

Por ello, añadió, "más del 80 %" de los presos políticos "aún esperan" por libertad plena.

La ONG Provea llamó este miércoles a publicar la lista de los presos políticos excarcelados en el país, tras el ofrecimiento del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, de difundir los nombres de las personas que fueron liberadas.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles de las identidades, cantidad de excarcelados y condiciones de estas medidas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de detenidos por motivos políticos, informó el lunes que registra un total de 777 casos en Venezuela, y registra, además, 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local (23:30 GMT).

Asimismo, este martes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió a la Fiscalía información sobre al menos 201 presos políticos que, de acuerdo a su registro, desconocen en cuál centro de reclusión se encuentran.

Desde el anuncio de las excarcelaciones, familiares y activistas se mantienen congregados en las afueras de distintas cárceles para pedir información y la libertad plena de todos los detenidos.