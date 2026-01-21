Pakistán da por muertos a los 85 desaparecidos del incendio en un centro comercial

"Ya no existe ninguna posibilidad de que alguien salga con vida", sentenció hoy a EFE Amin Hussain, portavoz de la Fundación Edhi, la mayor organización de asistencia humanitaria del país, que lidera los trabajos sobre el terreno.

El nuevo balance oficial incorpora a los 30 cuerpos ya recuperados las 85 personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros, además de una veintena de heridos.

La intensidad del fuego, que ardió sin control durante más de 24 horas alimentado por productos químicos y textiles, ha dejado el interior del edificio en ruinas y dificulta la recuperación de las víctimas.

"Ahora están saliendo más trozos humanos que cuerpos completos", describió el portavoz a EFE, confirmando la complejidad para identificar a los fallecidos en las plantas superiores, donde se concentran ahora los trabajos de desescombro.

Las labores de recuperación se están llevando a cabo con extrema cautela debido a la inestabilidad del inmueble.

Según los servicios de emergencia, la estructura del centro comercial Gul Plaza ha quedado debilitada tras soportar temperaturas extremas, lo que obligó a realizar un largo proceso de enfriamiento de la fachada antes de que los operarios pudieran acceder de forma segura a las plantas segunda y tercera.

El complejo destruido, ubicado en la ciudad portuaria de Karachi, albergaba unas 1.200 tiendas, en su mayoría pequeños comercios de plásticos, ropa y cosméticos, que carecían de salidas de emergencia adecuadas, convirtiéndose en una trampa mortal.

Este incidente se suma a una lista reciente de catástrofes similares en Pakistán, donde la laxitud en las normas de construcción y el cableado eléctrico defectuoso son una constante. En julio de 2024, un incendio arrasó 300 puestos en un mercado de Islamabad, y un mes antes, las llamas destruyeron otras 80 tiendas junto a las vías del tren en Peshawar.