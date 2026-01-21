Paraguay y Brasil acuerdan segunda fase de pruebas para el Puente de la Integración

El cronograma de esta nueva etapa de ensayos establece el cruce de buses turísticos desde el próximo 29 de enero en un horario comprendido entre las 19.00 y las 7.00 horas locales todos los días, siempre que el destino final de estos viajes no sea las ciudades paraguayas de Ciudad del Este o Presidente Franco, así como la ciudad brasileña Foz de Iguazú.

De igual forma, las autoridades de la Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña del Puente de la Integración, que se reunieron en Foz de Iguazú, acordaron mantener el cruce diario de camiones sin carga, entre las 22:00 y las 5:00 horas locales.

El comunicado también señaló que los miembros de la Comisión Mixta se reunirán nuevamente el 12 de marzo de 2026 "con el fin de evaluar los impactos de la segunda fase de apertura del puente y considerar la próxima etapa del cronograma de funcionamiento" de esta obra binacional.

El puente, de 760 metros de extensión, se inauguró el pasado 20 de diciembre y es la segunda conexión viaria sobre el río Paraná, frontera natural entre los dos países.

Al tiempo, es una obra fundamental para descongestionar el tránsito sobre el Puente de la Amistad, inaugurado hace seis décadas entre Foz de Iguazú y la Ciudad del Este en Paraguay, por donde circulan diariamente cerca de 30.000 vehículos.

La construcción de esta obra se inició en 2019 y fue financiada por los dos países, con un costo de 1.900 millones de reales (unos 343 millones de dólares).