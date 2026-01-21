Prisión preventiva para un hombre sospechoso de violar a mujer en universidad de Ecuador

En la audiencia de formulación de cargos celebrada este miércoles, el Ministerio Público sostuvo que el procesado habría pactado con la víctima una entrevista laboral en una facultad de la capital ecuatoriana el 22 de julio de 2025.

La joven acudió al encuentro y su interlocutor, quien supuestamente le ofrecía empleo, le indicó que no podría atenderla personalmente, pero que enviaría a una persona de su confianza para ultimar detalles antes de su contratación.

Posteriormente, la víctima se reunió con el ahora procesado y ambos recorrieron las instalaciones de la universidad, donde él le habría explicado cuáles serían sus funciones.

Según la investigación fiscal, el hombre le indicó que antes debía entregar una muestra de orina y le habría suministrado unas pastillas para estimular la vejiga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras ingerirlas, la joven perdió el conocimiento, lo que la dejó en "un estado de vulnerabilidad frente al supuesto agresor", según expuso la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con base en estos elementos, el juez acogió la petición del Ministerio Público y ordenó el ingreso en prisión preventiva del acusado, quien ya tenía abierta una investigación previa por un caso similar denunciado por otra mujer.